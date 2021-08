Cudem przeżył COVID-19. Teraz zbiera pieniądze na rehabilitację

62-latek z Bolesławca przed zakażeniem koronawirusem nie miał problemów ze zdrowiem. COVID-19 dopadł go w październiku ubiegłego roku. Gdy z pracy w Niemczech dzwonił do żony, mówił, że chyba się przeziębił. Ostatniego dnia miesiąca wrócił do domu i nadal czuł się źle. Lekarz przepisał mu antybiotyk, ale to nic nie pomogło.

Po tygodniu żona mężczyzny wezwała pogotowie, gdy ten dostał gorączki i zaczął majaczyć. Dostał zastrzyk na zbicie temperatury, ale został w domu – jego stanu nikt nie powiązał z koronawirusem. Kolejnego dnia trafił do szpitala, po tym jak żona Maria ponownie zadzwoniła na pogotowie, gdy mężowi zsiniały palce i zabrakło sił, by się podnieść.

W szpitalu wykonano test potwierdzający zakażenie koronawirusem, a badania wykazały, że płuca są zajęte w 95 proc., niedługo potem choroba zajęła całe płuca. Mężczyznę wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej i podłączono do respiratora. Jego stan był skrajnie ciężki, w każdej chwili mógł umrzeć.