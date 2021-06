Cuda na piasku. Niezwykłe rzeźby z muszelek zachwycają. Co jeszcze można stworzyć na plaży? Pomysły na kreatywne zabawy JK

Pomysłów na produktywne spędzenie czasu na plaży jest całe mnóstwo. Poza czytaniem książek można zrobić coś kreatywnego np. rzeźbić w piasku. Okazuje się także, że wykorzystując to, co oferuje plaża: kamyki, patyczki i muszle, jesteśmy w stanie stworzyć prawdziwe arcydzieła. Oczywiście przyda się do tego szczypta talentu, którego nie brak Annie Chan. Amerykanka zamieściła na Instagramie fotografie swoich dzieł, które w całości zbudowała z muszelek. Zobaczcie je w galerii.