Cristiano Ronaldo uratował Juventus. Piątek tym razem bez gola

W drugi dzień świąt mecze piłkarskie rozgrywane były nie tylko w Anglii w ramach Boxing Dayi, ale również we Włoszech. Nie obyło się bez zaskoczeń, bo drugi raz w tym sezonie punkty stracił Juventus. Stara Dama tylko zremisowała z Atalantą 2:2, choć było bardzo blisko, by wyjechała z Bergamo bez punktów. Obrońca tytułu przegrywał z Atalantą do 78. minuty i grał w dziesiątkę, ale gol Cristiano Ronaldo zagwarantował mu jeden punkt.

Dzięki temu trafieniu Portugalczyk nadrobił jedno trafienie w klasyfikacji strzelców do Krzysztofa Piątka. Polak zagrał cały mecz dla Genoi przeciwko Cagliari, ale tym razem nie udało mu się pokonać bramkarza przeciwników. Jego zespół przegrał na wyjeździe 0:1 i spadł w tabeli na 16. pozycję.

Pracowite święta mieli też Karol Linetty i Mariusz Stępiński. Obaj zagrali 90 minut w spotkaniu Sampdorii z Chievo, w którym zespół z Genoi wygrał 2:0. Z powodu kontuzji kolana w tym meczu w barwach gospodarzy nie wystąpił Bartosz Bereszyński, natomiast Paweł Jaroszyński zagrał 66 minut dla gości.