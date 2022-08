Cracovia - Legia 0:0. Mistrz Polski znów z czerwoną kartką, tym razem z boiska wyleciał Michał Pazdan

Każdy nasz rywal ma to samo nastawienie, przeciwko Legii chce pokazać się z jak najlepszej strony. Cracovia jest w trudnym momencie, ponieważ w tym sezonie nie wygrali jeszcze meczu. Dlatego szykujemy się na wojnę. Jesteśmy na nią gotowi - zapowiadał przed niedzielnym meczem w Krakowie trener Legii Ricardo Sa Pinto.

Czego jak czego, ale agresji legionistom nie brakuje. W Krakowie dostali już szóstą czerwoną kartkę w ośmiu ostatnich spotkaniach. W tym sezonie z boiska wylatywali już Marko Vesović, Domagoj Antolić i Inaki Astiz (dwa razy). Czwartym do brydża był Michał Kucharczyk, który dostał czerwoną kartkę już po zakończeniu wyjazdowego meczu z Dudelange. W niedzielę do kolegów dołączył Michał Pazdan. Jeszcze niedawno Sa Pinto twierdził, że „Pirania” nie czuje się jeszcze na siłach po zakończonym dla Polaków dwa miesiące wcześniej mistrzostwach świata w Rosji. Spotkanie z Cracovią zakończyło się dla niego już w 12. minucie. Po faulu taktycznym na Airamie Cabrerze Paweł Gil bez zastanowienia odesłał go do szatni, gdzie stoper Legii mógł spokojnie odpocząć.