"Covid-srovid"? MEMY o wątpiących w koronawirusa podbijają internet. Kto wierzy w światowy spisek? Internauci bezlitośni

Teorie spiskowe mnożą się w ostatnich czasach jak grzyby po deszczu. Do grona rewelacji zyskujących coraz więcej fanów niedawno dołączyło przekonanie o światowym spisku związanym z koronawirusem. Zdaniem zwolenników "włączania myślenia" COVID został wymyślony, aby... no właśnie, po co? Zawładnąć umysłami? Stłamsić społeczeństwa? Doprowadzić ludzi do bankructwa? Internauci mają na to jedną odpowiedź: MEMY. Zobaczcie najlepsze!

Kim są tzw. "foliarze"? Nowe czasy kształtują nowy język, w szczególności zaś internetowy slang. W związku z coraz większą popularnością teorii spiskowych różnego rodzaju, internauci ukuli określenie, które dotyczy osób ulegających spiskowym modom. Słowo "foliarze" ma więc opisywać tych, którzy wierzą w jedną lub kilka osobliwych teorii, opartych m.in o pojęcia takie jak: płaska ziemia

śmiercionośne sieci 5G

szkodliwość szczepionek

chemtrails

reptilianie

spisek związany z pandemią COVID-19 Słowo "foliarz" wywodzi się od czapeczek z folii aluminiowej mających rzekomo odbijać promieniowanie elektromagnetyczne, za pomocą którego podejmowane są próby zawładnięcia umysłem, jak głosi jedna z teorii spiskowych. Niestety wiara w podobne rewelacje może być szkodliwa, nie tylko dla bezpośrednio zainteresowanych, ale i dla całego społeczeństwa - szczególnie gdy tyczy się kwestii zdrowotnych. Jakie memy przygotowali internauci dla zwolenników spisku COVID-owego? Zobacz galerię (30 zdjęć) Dlaczego wierzymy w teorie spiskowe? Świat, w którym żyjemy, coraz bardziej się komplikuje. Gdy wszystkie informacje dostępne są na wyciągnięcie ręki, każdy - zdawałoby się - może zostać ekspertem. W związku z tym następuje upadek autorytetów, a nauka zyskuje nowego przeciwnika - pseudonaukę. Zwinne manipulowanie faktami i przedstawianie wyrywkowych informacji to najprostsza droga do pozyskania zwolenników identyfikujących się z jednym z "antysystemowych" ruchów - szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego. Jak wskazuje Dr Konrad Maj, psycholog społeczny z Katedry Psychologii Społecznej i Osobowości Uniwersytetu SWPS na łamach Gazety Wyborczej: Niepewność tworzy podatny grunt. Zawsze zjawiska, które mają charakter globalny, dotykają wielu osób na całym świecie, rodzą podejrzenia, że są spiskiem, a wszystko zostało ukartowane, bo ktoś w ten sposób zarabia. Kiedy ludzie nie rozumieją pewnych zjawisk, nie pojmują ich istoty, a jednocześnie są nieufni w stosunku do oficjalnych komunikatów władz, stają się podatni na różnego rodzaju narracje spiskowe. Teoriom spiskowym sprzyja informacyjny mętlik, często napędzany przez fake newsy. Nieumiejętność odsiania rzetelnych informacji od rewelacji wyssanych z palca staje się przyczyną zagubienia, a w efekcie poszukiwania alternatywnej drogi. Temat teorii spiskowych jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowany niż przedstawia to powyższy opis i zasługuje na osobną rozprawę naukową. Na potrzeby tego krótkiego artykułu musimy jednak zadowolić się komentarzem internautów, często niezostawiających suchej nitki na fanach teorii o światowym spisku związanym z pandemią koronawirusa.