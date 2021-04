Covidowy horror w Indiach. Dramatyczny apel lekarza: Błagam o tlen, bo moi pacjenci się duszą (VIDEO)

Komisja Europejska wyśle do Indii tlen i środki medyczne, USA kilkadziesiąt milionów dawek szczepionki AstraZeneca, a Wielka Brytania i Niemcy obiecują respiratory i kompresory tlenu.

Każdego dnia umiera po kilka tysięcy osób, w tym czasie przybywa po 350 tysięcy zakażeń. Zwłoki pali się w miejscach publicznych, bo krematoria są zakorkowane. Z powodu pandemii zmarło w tym kraju prawie 200 tys. ludzi, ale szacuje się, że to liczba zaniżona. Indyjski wariant koronawirusa szaleje. Najgorsze jest to, że przedostał się już do Europy.

Spirala zakażeń sprawiła, że wiele regionów Indii pozostało bez karetek, wolnych łóżek szpitalnych, a zdesperowani ludzie szukają tlenu na czarnym rynku, by kupić go dla bliskich i podać w domu. Cena butli z tlenem podskoczyła z 80 do 1500 dolarów! Ceny leków, takich jak Remdesivir i Tocilizumab, też wzrosły w zawrotnym tempie.