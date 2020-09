COVID-19 nie odpuszcza. Sytuacja coraz poważniejsza

- Później można się spodziewać, że nastąpi zmniejszenie przypadków. Natomiast ja cały czas jestem spokojny, bo muszę być spokojny. Mam wiedzę, że wystarczy łóżek szpitalnych, że liczba zajętych respiratorów jest stosunkowo mała, oscyluje w tej chwili około setki - przekonywał. Zapewniał, że służba zdrowia jest wydolna i że to nie powrót do szkół spowodował drastyczny wzrost zakażeń, a „powrót do normalności”.

Nie wszyscy są jednak takimi optymistami. Ale też wspomniany przez Jarosława Pinkasa „powrót do normalności”, to między innymi otwarcie dla uczniów placówek edukacyjnych, organizacja imprez masowych, czy wesel. - Ludzie poszli do pracy. Dzieci wróciły do szkół. Wszystko to spowodowało, że ta liczba przypadków dramatycznie wzrasta – stwierdził w „Faktach po Faktach” prof. Krzysztofa Simona, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego. Dodał, że epidemia się rozwija, a wcześniejsze dane dotyczące zakażonych były zaniżane, ale też dostęp do testów był trudniejszy niż dzisiaj, chociaż testów wciąż jest za mało.

Trudno się z oceną prof. Simona nie zgodzić. 3 września przygotowywałam materiał o początku roku szkolnego, rozmawiałam z nauczycielami z całej Polski, cieszyli się, że spotkają się ze swoimi uczniami, ale nie kryli strachu. Mówili, że nie są w stanie zagwarantować sobie i dzieciakom bezpieczeństwa, że powrót do sal lekcyjnych, to operacja na żywym organizmie. Trzy dni później dostałam esemsa od jednej z bohaterek tekstu, jej szkołę zamknięto z powodu wykrycia przypadku COVID-19, dwa dni później kolejnego – wynik jej testu okazał się dodatni. „Stało się to, czego się wszyscy po cichu spodziewaliśmy” – napisała. Dzieci po szkole wracają do domów, spotkają się z rodzicami, dziadkami, można się więc było spodziewać, że liczba zachorowań będzie rosła, tym bardziej, że młodzi ludzie najczęściej przechodzą COVID-19 bezobjawowo.