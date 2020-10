COVID-19 na banknotach? Wirus utrzymuje się na nich nawet do 28 dni. Od tych przedmiotów trzymaj się z daleka

Czy koronawirus może przenosić się na banknotach? Zgodnie z zaleceniem WHO należy unikać kontaktu z pieniędzmi na rzecz płatności kartą. Najnowsze badania wykazały, że wirus na banknotach utrzymuje się i pozostaje zakaźny aż do 28 dni. Czego lepiej nie dotykać, by zminimalizować ryzyko zakażenia?

Koronawirus na banknotach Jakiż czas temu zagraniczne media obiegła informacja, iż koronawirusem można zarazić się dotykając banknotów. Uznano wtedy, że wirus SARS-CoV-2 byłby w stanie na nich przetrwać nawet przez kilka dni. Zgodnie z najnowszymi nadaniami przeprowadzonymi przez australijską rządową jednostkę naukową CSIRO, koronawirus utrzymuje się na powierzchni banknotów i pozostaje zakaźny aż do 28 dni. Tyczy się to także szkła i stali nierdzewnej. Do jakich jeszcze wniosków doszli australijscy naukowcy? Stwierdzono, że przeżywalność wirusa maleje w wysokich temperaturach. Wykazały to badania przeprowadzone w 20, 30 i 40 stopniach Celsjusza. By uniknąć zarażenia, najlepiej zatem płacić bezdotykowo, za pomocą karty płatniczej lub telefonu. Najważniejsze, by po każdym kontakcie z banknotami dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce. Dezynfekcja banknotów W związku z podejrzeniem możliwości transmisji wirusa na banknotach, niektóre kraje już wczesną wiosną 2020 roku wdrożyły procedury odkażania. W Chinach, skąd rozprzestrzenił się koronawirus, banki postanowiły poddać banknoty dezynfekcji za pomocą światła UV i wysokich temperatur. W następnej kolejności pieniądze przechodziły na 14-dniową kwarantannę, po której mogły wrócić do obiegu. Część banknotów uległa utylizacji. Podobną procedurę wdrożyła Korea Południowa. Najbrudniejsze przedmioty, które są siedliskiem bakterii, wirusów i grzybów Nie tylko na banknotach czają się groźne dla naszego zdrowia patogeny. Poza zachowaniem podstawowych zasad higieny - co oznacza przede wszystkim regularne mycie rąk - najlepiej unikać dotykania pewnych przedmiotów. Jakie to przedmioty? Zobacz galerię (11 zdjęć) Czytaj także Epidemie XXI wieku: jakie choroby nam zagrażają?

Wynalazki czasów pandemii. Jak zaraza wzmaga kreatywność? MASKI FFP2 ORAZ KN95 Z FILTREM, PRZYŁBICE, ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI, OKULARY I INNE PRODUKTY PROFILAKTYCZNE PRZECIWKO WIRUSOM I BAKTERIOM >> Sprawdź w naszym sklepie << Wideo