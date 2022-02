Covid-19 jak grypa? Coraz więcej państw Europy tak traktuje zakażenia koronawirusem

Choroby z grupy endemicznych to takie, gdzie transmisja (przenoszenie się) patogenu jest już oswojona przez daną populację. Cząsteczki chorobotwórcze rozprzestrzeniają się w sposób przewidywalny (w sytuacji epidemii wirus rozchodzi się gwałtowanie i bez kontroli). Do chorób endemicznych zalicza się m.in. przeziębienie, grypę oraz AIDS.

Rząd Wielkiej Brytanii już w 2021 roku doszedł do wniosku, że wirusa SARS-COV-2 oraz wywołanej nim choroby Covid-19 nie da się całkowicie wyeliminować, dlatego należy tego typu infekcje traktować jak grypę sezonową. Najpóźniej do Wielkanocy Londyn chce zaprzestać codziennego publikowania raportów o zakażeniach i zgonach spowodowanych przez Covid-19. W związku z tendencją spadkową w Anglii stopniowo znoszone są kolejne obostrzenia. Według mediów premier Johnson naciska, by Szkocja i Walia poszły w ślady Anglii.

W Danii rząd podjął decyzję, że od 1 lutego Covid-19 nie jest już traktowany jak choroba krytycznie groźna dla społeczeństwa. W związku z tym równocześnie ruszył proces stopniowego znoszenia obostrzeń w tym kraju. Przy wejściu do restauracji nie są już wymagane certyfikaty covidowe czy negatywne wyniki testów. Zniknęły też limity zgromadzeń oraz wymóg noszenia maseczek w sklepach i transporcie publicznym.