COVID zniszczył przemysł targów i konferencji. Nie przetrwają bez pomocy publicznej

Na czym polega specyfika tej branży w czasie trwającego właśnie kryzysu? Od kilku miesięcy przychody firm działających w tym sektorze są równe zeru, bo przecież nie jest możliwe organizowanie jakichkolwiek imprez gospodarczych. Od kilku miesięcy przedsiębiorcy czekają na określenie terminu, kiedy można będzie na nowo otworzyć drzwi do hal targowych i sal konferencyjnych. A przecież od dnia, kiedy pojawi się zielone światło, upłyną kolejne długie miesiące bez przychodów potrzebne do zdobycia od nowa klientów i przygotowań marketingowych i organizacyjnych.

Dlaczego można mieć wrażenie, że branża ta została pominięta? Targi i konferencje wpadły w rządowych budynkach do głębokiego wora i zaginęły na długo wśród postulatów firm turystycznych i weselnych, które dostrzeżono znacznie wcześniej. Być może przyczyny takiego traktowania trzeba szukać w środowisku organizatorów i wykonawców targów, które głęboko przekonane, że, co jak co, ale w Polsce wszyscy od pokoleń wiedzą, jak ważne dla gospodarki narodowej są targi, zapomniało, co to promocja sektora.

Można mieć wrażenie, że pandemia i spowodowany nią lock down, tak na prawdę rozpoczęły edukacje w społeczeństwie, czym są targi. W środowisku targowym krążą np. anegdoty o tym, że niektóre media w marcu myliły targi z targowiskami. Czym właściwie jest branża targowa? Rzecz w tym, ze w Polsce targi i konferencje to poważny przemysł . Żyją z nich nie tylko organizatorzy targów, ale i setki firm projektujących i budujących stoiska, właściciele obiektów targowych i konferencyjnych, agencje wynajmujące personel targowy, serwisy sprzątające, setki techników i rzemieślników. Od lat polskie firmy projektujące i budujące stoiska to światowa czołówka, solidni eksporterzy (swoich usług i produktów), na zlecenie zagranicznych klientów obsługujący targi od Szanghaju po Barcelonę.

Co powinna dla targów uczynić władza?

Właśnie dlatego rząd powinien bez dalszej zwłoki zezwolić na organizację imprez business to business (B2B), czyli przeznaczonych dla ściśle określonej publiczności profesjonalnej. Trudno wątpić, że łatwiej jest zastosować rygory dystansu społecznego wobec kilkuset biznesmenów niż np. dla 150 weselników.

Czy to załatwi całą sprawę? Ale na tym problemy polskiego przemysłu targowego się nie kończą. Poza kilkoma wielkimi organizatorami targów, będącymi własnością samorządów, większość tego przemysłu to firmy małe i średnie, żyjące od projektu do projektu, bez poduszki finansowej. Nie ma wątpliwości - bez pomocy publicznej nie dotrwają one do odpalenia sezonu targowego.

Czym może to grozić? Jeśli nie dotrwają, to w ich miejsce z przyjemnością wejdą wykonawcy zza zachodniej granicy od dawna łakomie spoglądający na nasz rynek targowy, a tysiące polskich pracowników straci warsztat pracy. Oznacza to konieczność stworzenia sytemu finansowania pomostowego. Po to, by znowu miał kto organizować targi i konferencje w Polsce.