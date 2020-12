Coventry: 90-letnia Brytyjka pierwszą osobą na Wyspach, której podano szczepionkę na Covid-19. Po niej zaszczepiono Szekspira

Na Wyspach Brytyjskich ruszyły masowe szczepienia na koronawirusa. Pierwsza dostała szczepionkę 90-letnia mieszkanka Coventry.

Pierwszą osobą, która otrzymała szczepionkę przeciwko Covid-19, jest 90-letnia kobieta z Coventry, rozpoczynając tym samym historyczny program masowych szczepień. Margaret Keenan, która w przyszłym tygodniu kończy 91 lat, dostała szczepionkę we wtorek około 6:45 rano w Coventry. Keenan, znana rodzinie i znajomym jako Maggie, była sprzedawczynią biżuterii i przeszła na emeryturę zaledwie cztery lata temu. Ma córkę, syna i czworo wnucząt. Zaraz po otrzymaniu szczepionki mówiła, ze jest zaszczycona tym, że ma to już za sobą. Traktuje szczepionkę jako najlepszy prezent na zbliżające się urodziny ponieważ oznacza to, że w końcu będzie mogła spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, tak jak to bywało w poprzednich latach. Bardzo dziękowała personelowi medycznemu, który się nią opiekował i ma dla każdego taka radę, by nie zastanawiał się, jeśli przyjdzie jego kolejka, niech się natychmiast zaszczepi. - Jeśli ja mogłam się zaszczepić w wieku 90 lat, ty też możesz to zrobić - dodała.

Drugą osobą, która otrzymała szczepionkę był 81-letni William Shakespeare z Warwickshire. Też mu ją podano w University Hospital Coventry. Po zaszczepieniu William powiedział koledze: Myślę, że przełomowy, prawda? To zmienić nasze życie, dodał.

Wspominał, że spędzał wraz z żona czas praktycznie tylko w domu, niebawem, jak oczekuje, to się zmieni.

Brytyjska służba zdrowia stała się tym samym pierwszą na świecie, która rozpoczęła wprowadzanie szczepionki Pfizer na Covid-19.

Będzie ona podawana w dziesiątkach ośrodków szpitalnych w całym kraju - nazwanym przez sekretarza zdrowia Matta Hancocka „Dniem Zwycięstwa”( „V-Day”). Radość z rozpoczętych szczepień wyraził minister zdrowia Matt Hancock: Oglądanie zdjęć Margaret było po prostu cudowne, mówił. Dodał, że widział też Williama Szekspira i kilku innych, którzy zostali we wtorek zaszczepieni.

Wygląda to na małą rzecz, ukłucie w ramię, ale to wiele znaczy, ponieważ jest to droga wyjścia z pandemii - i mój Boże, potrzebujemy tej szczepionki, cieszył się minister.

Brytyjskie społeczeństwo w dużej mierze popiera szczepienia, ale pracownicy służby zdrowia są świadomi, że nadal muszą zwalczać nieufność. Brytyjska prasa donosi, że 94-letnia królowa Elżbieta II, która będzie zaszczepiona w pierwszym rzędzie ze względu na swój wiek, może stanąć na czele kampanii uświadamiającej przyjęcie szczepionki oraz do zachęcania, by przestrzegać obowiązujące przepisy ws. pandemii.

Stacje telewizyjne relacjonowały reakcje ludzi, którzy dostali telefoniczne powiadomienia o tym, by przygotowywać się na zaszczepienie. Wszyscy byli dumni, że ta chwila wreszcie nadeszła, deklarowali, iż zaszczepią się, bo to może oznaczać koniec pandemii, która skomplikowała życie ludziom na całym świecie. Wielka Brytania należy do grona tych państw, które najboleśniej odczuły skutki pandemii koronawirusa. W dalszym ciągu obowiązują w kraju ścisłe obostrzenia, których celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się zarazy. Władze szacują, że do końca roku uda się zaszczepić około 800 tysięcy mieszkańców Wielkiej Brytanii. Najpierw szczepienia obejmą przebywających w domach opieki społecznej, tamtejszy personel, a następnie pracownicy służby zdrowia oraz najstarszych obywateli.

Dyrektor generalny brytyjskiej służby zdrowia, Sir Simon Stevens, pochwalił wszystkich zaangażowanych w program szczepień. Niecały rok po zdiagnozowaniu pierwszego przypadku koronawirusa, mamy szczepionkę na Covid-19 - to niezwykłe osiągnięcie - powiedział Sir Simon. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy sprawili, że stało się to rzeczywistością - naukowców i lekarzy, którzy pracowali niestrudzenie oraz wolontariuszy, którzy brali udział w próbach. W ciągu kilku miesięcy osiągnęli to, co zwykle zajmuje lata. Moi koledzy w służbie zdrowia są dumni z tego historycznego momentu, bo jesteśmy liderem we wdrażaniu szczepionki PfizerBioNTech. Chciałbym też podziękować Margaret, naszej pierwszej pacjentce, która otrzymała szczepionkę, zakończył Sir Simon. Szczepionki dojeżdżają sukcesywnie ciężarówkami z Belgii, gdzie znajduje się jedna z fabryk farmaceutycznych firmy Pfizer.

Szczepionki te trzymane są pod strażą w specjalnych chłodniach, wymagana jest bowiem temperatura przekraczające minus 70 stopni Celsjusza.

