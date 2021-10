Coraz więcej wniosków do Polski o ochronę międzynarodową. Głównie od Afgańczyków i Białorusinów

Urząd do Spraw Cudzoziemców wskazuje, że do końca września tego roku najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli obywatele Afganistanu. Było to 1,7 tys. osób, w tym ewakuowani do kraju współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego i dyplomacji.

W dalszej kolejności pod względem liczby składanych wniosków uchodźczych byli obywatele: Białorusi – 1,4 tys. osób.

Wnioski składają również obywatele Rosji – 0,8 tys. osób, Iraku – 0,5 tys. osób oraz Ukrainy – 0,2 tys. osób.