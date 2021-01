Coraz więcej wezwań do usunięcia Donalda Trumpa z urzędu jeszcze przed 20 stycznia. Facebook zawiesza konto prezydenta USA. Relacja Na Żywo

Szef Facebooka Mark Zuckerberg zapowiedział, że konto prezydenta Trumpa na Facebooku zostanie zawieszone aż do czasu przekazania przez niego władzy nowemu prezydentowi Joemu Bidenowi. Wszystko po to, by Donald Trump nie mógł wykorzystywać tego kanału do zakłócania procesu przekazywania władzy. - Szokujące wydarzenia ostatnich 24 godzin wyraźnie pokazują, że prezydent Donald Trump zamierza wykorzystać swój pozostały czas na stanowisku, aby podważyć pokojowe i zgodne z prawem przekazanie władzy swojemu wybranemu następcy, Joemu Bidenowi - napisał Zuckerberg. - Uważamy, że ryzyko związane z pozwoleniem Prezydentowi na dalsze korzystanie z naszych usług w tym okresie jest po prostu zbyt duże. Dlatego przedłużamy blokadę jego kont na Facebooku i Instagramie na czas nieokreślony, co najmniej na kolejne dwa tygodnie, aż do zakończenia pokojowego przekazania władzy - dodał Zuckerberg.

Czwartek, 7 stycznia 2021