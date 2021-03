Coraz więcej przedsiębiorców skarży się na opóźnienia w płatnościach. Przeważnie wynoszą one do miesiąca OPRAC.: Maciej Badowski

Co druga firma mówi, że powodem są słabe wyniki sprzedażowe i mniej zleceń, a co trzecia sama czeka na płatność ze strony kontrahentów. Andrzej Banas/ Polska Press

Co trzeci przedsiębiorca skarży się na opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów. Opóźnienia wynoszą przeważnie do miesiąca. Blisko 30 proc. firm przyznaje, że nie reguluje na czas swoich zobowiązań. Połowa z nich tłumaczy się słabą sytuacją finansową, co trzeci sam czeka na przelewy od kontrahentów.