Coraz więcej nielegalnych imigrantów dociera do Wielkiej Brytanii. Przemytnicy wysyłają ich łodziami przez kanał La Manche

Coraz więcej migrantów przybywa do wybrzeży Wielkiej Brytanii – jednego tylko dnia doliczono się 740 osób, które przepłynęły kanał La Manche w małych łodziach. Poprawa pogody sprawiła, że ruch niewielkich jednostek na kanale La Manche nasilił się, a przemytnicy ludzi mają żniwa. W poniedziałek 785 osób przybyło na 27 łodziach, w tym samym czasie władze francuskie zatrzymały 378 osób, które chciały ruszyć w nielegalną podróż na Wyspy, potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Brytyjski minister spraw wewnętrznych, Priti Patel, ma w środę spotkać się ze swoim francuskim odpowiednikiem, żeby na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych krajów grupy G7 omówić kwestię związaną z rosnącą liczbą nielegalnych migrantów w tym rejonie.

- Nasi przyjaciele po drugiej stronie kanału La Manche we Francji borykają się z bardzo trudnym problemem - powiedział Boris Johnson Przemawiając w Izbie Gmin. Premier dodał, że coraz większa liczba osób chce przyjechać do Wielkiej Brytanii i Londyn robi wszystko, żeby zachęcić Francuzów do bardziej zdecydowanych działań, które utrudnią pokonywanie kanału nielegalnym imigrantom.