Coraz więcej Azjatów chce pracować w Polsce. "W tym roku nadrabiamy straty"

- Liczba Gruzinów, którzy dotąd byli najliczniejszą reprezentacją cudzoziemców z Azji w Polsce, nie dorównała wynikom z pandemicznego roku 2020. Wówczas awansowali na pierwsze miejsce, jednak wydarzenia ostatniego roku sprawiły, że obecnie przyjeżdża ich do naszego kraju mniej. W porównaniu z 2020 rokiem spadło też zainteresowanie emigracją do Polski wśród mieszkańców Malediwów, Mjanmy (Birmy), Palestyny i Zjednoczonych Emiaratów Arabskich. Tych krajów zabrakło na liście państw, których obywatele starali się o pozwolenia o pracę w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że pozostajemy atrakcyjnym kierunkiem emigracji ze względu na konkurencyjne wynagrodzenia i stabilizującą się sytuację na rynku pracy po Covid-19. Pokazuje to choćby wzrost o 2,2 tys. liczby pozwoleń dla Nepalczyków czy o 1,5 tys. dla Hindusów w skali roku – podsumowuje Inglot.