Coraz więcej agresji wobec duchownych. Podejrzany o pobicie księdza w areszcie

W połowie września jeden z księży parafii św. Józefa na szczecińskich Pomorzanach został pobity przez 33-letniego mężczyznę. Napastnik przed południem wszedł do przedsionka kościoła z butelką piwa i zaczął niszczyć przedmioty kultu. Złamał m.in. zabytkowy krzyż. Potem na schodach uderzył księdza, który próbował wyjaśnić sprawę. Zdarzenie zarejestrował kościelny monitoring. Duchowny miał pękniętą żuchwę. Według nieoficjalnych informacji napastnik leczy się psychiatrycznie. Po zatrzymaniu trafił do szpitala i przez dwa tygodnie kontakt z nim był utrudniony. Dopiero teraz lekarze uznali, że jego stan poprawił się na tyle, że mógł usłyszeć zarzuty. Na wniosek prokuratury trafił do aresztu.

- Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała księdza, znieważenia go i kierowania gróźb karalnych. Ponadto działając w warunkach występku chuligańskiego, publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, obraził uczucia religijne poprzez znieważenie kościoła i zniszczenie mienia parafii - wyjaśnia prokurator Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.