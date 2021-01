Coraz rzadziej chcemy pracować w trybie zdalnym. "Utrzymanie wysokiej motywacji i wydajności jest dużym wyzwaniem"

- Choć wydajność pracowników wzrosła, to warto mieć na uwadze, że długoterminowe utrzymanie wysokiej motywacji i wydajności jest dużym wyzwaniem– komentuje Monika Chajdacka, dyrektor HR w Capgemini Polska. - Firmy szacują wzrost produktywności nawet o 17 proc. w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat. Czy jest to możliwe? Sądzę, że tak, ale w dużym stopniu kwestia ta jest to zależna od poziomu i zwinności uczenia się organizacji i jej elastyczności w stosunku do rynku – z uwzględnieniem zmiany w nastawieniu pracowników oraz budowaniem odporności indywidualnej i organizacyjnej- dodaje.