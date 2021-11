COP26. Szczyt klimatyczny w Glasgow: Porozumienie, z którego nikt nie jest zadowolony

Porozumienie mające powstrzymać niebezpieczne zmiany klimatyczne zostało zawarte po trudnych negocjacjach na szczycie COP26 w Glasgow.

Do ostatniej chwili trwały ostre targi, spory i groziło załamaniem szczytu klimatycznego. W końcu udało się, na porozumienie zgodzili się przedstawiciele około 200 krajów, choć budzi ono niedosyt. Pakt Klimatyczny Glasgow jest pierwszą w historii umową, w której zaplanowano ograniczenie węgla, najgorszego paliwa kopalnego, które wytwarza gazy cieplarniane.

Porozumienie nawołuje również do pilniejszych cięć emisji gazów i obiecuje więcej pieniędzy dla krajów rozwijających się – aby pomóc im w przystosowaniu się do zmian klimatu. Ale deklaracje mogą się okazać niewystarczające, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5C w porównaniu z okresem pzredindustrianym.

Zobowiązanie do stopniowego wycofywania węgla, które było zawarte we wcześniejszych, doprowadziło do dramatycznego zwrotu po tym, jak Indie sprzeciwiły się temu. Minister klimatu tego kraju Bhupender Yadav pytał zgomadzonych, w jaki sposób kraje rozwijające się mogą obiecać stopniowe wycofywanie dotacji do węgla i paliw kopalnych, kiedy muszą jeszcze zająć się swoimi programami rozwojowymi i eliminacją ubóstwa.