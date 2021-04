Continental: zaczynali od gumowych nakładek na… podkowy. Dziś to gigant oponiarski

Na naszych oczach dokonuje się rewolucja w motoryzacji, jednak nie byliśmy tym zaskoczeni. Dokładnie analizujemy trendy, mamy odpowiednie zaplecze badawcze i świetny zespół fachowców. Jako wiodący dostawca wyposażenia fabrycznego ściśle współpracujemy z producentami samochodów, by poznać ich potrzeby i opracować rozwiązania do najnowszych modeli. Od ponad 10 lat rozwijamy ofertę opon, które spełniają wymagania stawiane przez pojazdy elektryczne.

Samochody elektryczne wdarły się przebojem na rynek. Czy było to zaskoczeniem dla branży oponiarskiej, dla was, dla firmy Continental?

Wolumenowo największe są rynki chiński oraz amerykański. Jest natomiast wiele atrakcyjnych regionów. Gdy przyjrzymy się np. Hiszpanii, to zapotrzebowanie jest głównie w Madrycie i Barcelonie. Pozornie niewielkie są rynki skandynawskie, jednak gdy weźmiemy pod uwagę Oslo lub Sztokholm, to zainteresowanie autami elektrycznymi, a więc i oponami do nich, jest tam ogromne. Dlatego w dużej mierze koncentrujemy się na takich ośrodkach miejskich.

150 lat Continentalu to ładny wiek. Od czego firma zaczynała?

Firma została założona w Hanowerze w Niemczech w 1871 roku. Pierwszy samochód był jeszcze wówczas w sferze marzeń, a my zaczynaliśmy gumowych obręczy na koła i gumowych nakładek na… końskie podkowy. Potem były opony do rowerów, następnie opony do samochodów. A obecnie rozwijamy zaawansowane technologicznie opony do „elektryków” i aut autonomicznych.