Comfort food. Co znani blogerzy kulinarni i kucharze polecają na jesienną chandrę? To jedzenie poprawi Wam humor!

Co to jest comfort food?

Comfort food to jedzenie, które często wprowadza w stan błogości. Ile osób, tyle odpowiedzi, czym będzie dla nich ten rodzaj posiłku. Najczęściej są to potrawy kremowe, słodkie, tłuste i słone. Mogą to być zupy, budynie, ciasta, a z drugiej strony dania wytrawne: domowa pizza czy nawet pieczona golonka. Ważnym czynnikiem postrzegania jedzenia jako comfort food jest jego własnoręczne przygotowanie w domu. To także okazja do niespiesznego spożycia ulubionego dania.