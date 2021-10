Comfort food - co to jest? Przepisy na jedzenie na pocieszenie

Comfort food - co to?

W prostym tłumaczeniu comfort food to jedzenie na pocieszenie, jedzenie sprawiające przyjemność. Kojarzące się z domowym ciepłem, z bezpieczeństwem, smaczne i sycące. Może to być tradycyjne jedzenie, które w naszych domach jada się "od zawsze" lub zupełnie nowoczesne, ale przyrządzone tak, by je w smaku przypominało.

Czy można mieć różne comfort food?

Jak najbardziej, dla każdego comfort food może być czymś zupełnie innym. Jest jednak pewna grupa dań czy produktów, które dla większości ludzi są wspólne. Najczęściej mianem comfort food określa się posiłki kaloryczne, zapiekane lub słodkie, np.

pizzę

burgery

zapiekanki

frytki

czekoladę

lody

Pomysły i przepisy na comfort food