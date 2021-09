Comeback Igi Świątek! Polka zagra w III rundzie US Open

Dla Świątek był to trzeci start w US Open w seniorskiej karierze i do tej pory szczytem była III runda. Kilka tygodni temu Polka zakończyła w słabym stylu start w igrzyskach olimpijskich. Po wygranej w pierwszej rundzie nad Jamie Loeb (6:3, 6:4) w drabince czekała Francuzka Fiona Ferro, która wcześniej ograła wyżej rozstawioną Nao Hibino (6:1, 6:4). Dla Ferro był to drugi start na kortach w Nowym Jorku - wcześniej w 2019 roku doszła do III rundy.

Mecz lepiej zaczęła rywalka Igi. W pierwszym gemie oddała jeden punkt, a w drugim po trzech równowagach przełamała Polkę. Świątek nie pozostała dłużna i wygrała następny gem serwisowy Ferro do zera. Przy stanie 3:3 Francuzka dwukrotnie obroniła swoje podanie i zdobyła przełamanie, wygrywając tym samym seta 6:3.