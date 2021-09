Colt zapowiada zerową globalną emisję netto w całej Grupie do 2030 r.

Strategia klimatyczna Colt będzie skoncentrowana na wewnętrznej redukcji emisji dwutlenku węgla, obejmując wszystkie operacje i usługi. Będzie się to wiązać z wykonywaniem dokładnych pomiarów oraz raportowaniem wpływu Grupy na zmiany klimatyczne oraz redukcję emisji dwutlenku węgla zgodnie z naukowymi wytycznymi. Emisji, których Grupa nie jest w stanie zredukować, będą kompensowane.

Redukcję emisji CO2 umożliwić mają konkretne, kompleksowe zadania wyznaczone przez Colt, zatwierdzone przez Science-Based Targets Initiative (SBTi). Pozwolą one do 2030 r. o 46% zredukować emisje z zakresu 1 i 2 unijnej dyrektywy. Grupa będzie również ściśle współpracować z dostawcami w celu znacznego zmniejszenia emisji z zakresu 3 w całym łańcuchu dostaw, aby ograniczyć globalne ocieplenie znacznie poniżej 2°C do 2030 r.

Cele, które wyznaczyła sobie Grupa Colt, obejmują: