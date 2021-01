Colt z nowym wiceprezesem wykonawczym ds. HR Tessa Raum odpowiedzialna za globalną strategię zasobów ludzkich

Tessa Raum do Colt dołączyła w lipcu 2019 roku jako wiceprezes ds. HR. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w czołowych firmach z branży technologicznej, w szczególności zajmujących się produkcją oprogramowania - w tym w eMoney Advisor, Beyond (obecnie Nexxt) i Analytical Graphics, Inc., w których budowała swoje doświadczenie w kulturze skoncentrowanej na oprogramowaniu i metodykach zwinnych. Dla Colt jej doświadczenie jest nieocenione. Umożliwia realizowanie nowej strategii, która koncentruje się zapewnieniu wystarczającej elastyczności, pozwalającej wspierać przedsiębiorstwa, by mogły stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom biznesowym.

– W trakcie swojej dotychczasowej pracy dla Colt, Tessa wykazała się zdolnościami przywódczymi, a także doświadczeniem i entuzjazmem potrzebnymi do kierowania strategią kadrową na kolejnym etapie naszego rozwoju. Jestem zachwycona tym, że ​​dołączyła do zespołu kierownictwa wykonawczego, ponieważ Tessa uosabia to, w co z pasją wierzymy - że to nasi ludzie są kluczem do sukcesu. Pracownicy muszą być w centrum tego, co robimy, a my jako organizacja musimy upewnić się, że jesteśmy przygotowani do wspierania ich dobrostanu psychicznego i rozwoju, abyśmy wszyscy mogli się rozwijać – powiedziała Keri Gilder, dyrektor generalna Colt. – Fakt, że możemy obsadzić to stanowisko wewnętrznie, dowodzi tylko, że w Colt mamy wiele talentów. Nie mogę się doczekać dalszych sukcesów Tessy – podkreśliła.