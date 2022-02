Colt testuje technologię szyfrowania kwantowego

Testy, przeprowadzone zostaną podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (Berlinale), wraz z Instytutem Fraunhofera ds. Telekomunikacji, Instytutem Heinricha Hertza, HHI (Fraunhofer HHI) i ADVA. Berlin odgrywa ważną rolę w ekspansji sieci Colt na Europę Wschodnią jako część pierścienia sieciowego, który obejmuje Warszawę, Kraków, Brno, Pragę i Drezno.

– Jako nowoczesna firma telekomunikacyjna postrzegamy siebie jako sejsmograf dla cyfrowej transformacji. Obliczenia kwantowe podniosą wymagania dotyczące bezpieczeństwa metod szyfrowania połączeń danych do bezprecedensowego poziomu. Im więcej zdobędziemy doświadczenia podczas wykorzystania technologii w konkretnych i rzeczywistych scenariuszach, takich jak Berlinale, tym szybciej będziemy mogli wprowadzać do użytku innowacje w naszej branży – powiedział Oktay Tekin, Director Sales Engineers Enterprise Central & Eastern Europe w Colt.

Działania obejmują połączenie oparte na dystrybucji klucza kwantowego (QKD) między węzłem sieci Colt a Berlinale Palast. Ta technologia szyfrowania została po raz pierwszy wdrożona we Frankfurcie w sierpniu 2021 r., podczas wspólnej próby terenowej przeprowadzonej przez Colt i ADVA. Na Berlinale przeprowadzany jest obecnie test na działającej sieci, która w czasie trwania festiwalu, przy pełnym obciążeniu przesyła do jednego petabajta danych zawierających filmy. QKD oferuje obecnie najwyższy możliwy standard bezpieczeństwa. Sprzęt obsługujący DWDM zgodne z QKD został dostarczony przez ADVA. Urządzenia QKD do bezpiecznej wymiany kluczy kwantowych są dostępne na rynku za pośrednictwem szwajcarskiej firmy „ID Quantique”, która na okres próbny udostępnia je bezpłatnie.