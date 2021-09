Colt Technology Services wdrożył zautomatyzowane oprogramowanie wsparcia technicznego od Blue Planet

Colt IQ Network może proaktywnie przewidywać, a nawet samodzielnie reagować na potencjalne problemy z siecią, zanim one wystąpią, dzięki sztucznej inteligencji zintegrowanej z usługą Blue Planet Unified Assurance and Analytics (UAA). Route Optimization and Analysis (ROA) zapewnia widoczność i kontrolę wielowarstwowej sieci Colt w celu korygowania problemów z świadczeniem usług oraz przyspieszając czas wprowadzania nowych usług na rynek.

– Wdrożenie UAA do zarządzania awariami pozwala nam wykorzystać automatyzację i AI do szybkiej analizy i rozwiązywania problemów sieciowych, a także proaktywnie identyfikować możliwości zwiększenia niezawodności naszej sieci. Jest to kluczowy czynnik umożliwiający najszybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów – powiedział Shane Sura, wiceprezes Colt ds. operacji sieciowych.

– Dzisiejsze sieci są niezwykle złożone i wymagają automatyzacji, aby dostawcy mogli dostarczać najlepsze możliwe doświadczenia cyfrowe. Dzięki Blue Planet Colt tworzy sieć, która może dostosować się do obsługi następnej fali wymagań w zakresie łączności – skomentował Rick Hamilton, starszy wiceprezes Blue Planet.