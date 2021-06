Colt: Sprawne zarządzanie usługami w IT. AI zyskuje na znaczeniu Redakcja

Pandemia znacznie przyspieszyła wdrażanie sztucznej inteligencji, która prawdopodobnie zmieni dzisiejszy sposób zarządzania usługami IT. Przedsiębiorstwa szybciej realizowały inicjatywy związane z transformacją cyfrową. W ubiegłym roku wyzwania związane z zarządzaniem usługami IT koncentrowały się głównie na dostosowaniu działalności i ograniczeniu przestojów. W tym roku głównym wyzwaniem będzie zwiększanie udziału sztucznej inteligencji do wspierania codziennych zadań.