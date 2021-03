Colt i IBM przyspieszają wdrażanie przetwarzania brzegowego

Colt we współpracy z IBM ma również zamiar rozwijać przypadki użycia klientów wymagające małych opóźnień w przetwarzaniu, np. takich które wykorzystują sztuczną inteligencję, 5G i IoT. Te przypadki użycia będą mogły zostać wdrożone w całej sieci IQ firmy Colt. Pogłębione partnerstwo, w połączeniu z sieciami na żądanie Colta i bezpiecznymi możliwościami sieci SD WAN, przyczyni się również do dalszego postępu w zakresie cyfrowej transformacji klientów.

– Połączenie naszej oferty dedykowanego dostępu do chmury na żądanie (DCA on demand) z możliwościami IBM oznacza, że możemy wspólnie przekształcać krytyczne dla biznesu aplikacje korporacyjne szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, jednocześnie umożliwiając przekroczenie kolejnej granicy korporacyjnego IT dzięki rozwiązaniom brzegowym i 5G – powiedziała Keri Gilder, dyrektor generalna Colt.

– Rozszerzając nasze partnerstwo z Colt, pomagamy klientom wykorzystać otwarte technologie chmury hybrydowej, aby uzyskać lepszą elastyczność wdrażania, większe bezpieczeństwo i dostęp do zaawansowanych usług, które pomogą im wprowadzać innowacje do swoje działalności. Portfolio Colt IQ Network i On Demand w połączeniu z IBM Cloud Satellite, a także nasze wiodące na rynku kompetencje i dogłębna wiedza branżowa przyspieszą transformację cyfrową i wyniki