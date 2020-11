Colt i Atos ogłaszają partnerstwo. Dostarczą rozwiązania Contact Center jako usługę w chmurze

CCaaS umożliwia przedsiębiorstwom kontynuowanie migracji do chmury, umożliwiając im wirtualne wdrażanie centrów kontaktowych i inteligentnych systemów zarządzanie nimi, które są w pełni zintegrowane z systemami CRM i innymi podstawowymi narzędziami do interakcji z klientami. CCaaS jako usługa oparta o chmurę może być obsługiwany z dowolnego miejsca, także z domu, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym środowisku pracy zdalnej.

Firma Colt Technology Services ogłosiła partnerstwo z Atos, światowym liderem w dziedzinie cyfrowej transformacji, we współpracy z którym dostarczy Contact Center jako usługi w chmurze (CCaaS). Wielokanałowa oferta wsparcia dla przedsiębiorstw łączy ofertę Colt w zakresie telefonii w chmurze o globalnym zasięgu z ofertą Atos 'Cloud Contact Center powered by CXone'.

szeroko rozumianą interakcję, komunikację, współpracę i łączność, aby poprawić sposób łączenia się klientów z przedsiębiorstwami – powiedziała Keri Gilder, Dyrektor generalny Colt.

Podstawą rozwiązań głosowych i sieciowych Colt jest sieć Colt IQ, która łączy ze sobą ponad 29 000 budynków z własną infrastrukturą sieciową i 900 centrów danych na całym świecie.

– To ambitne partnerstwo umacnia pozycję Atos Cloud Contact Center, wspartego przez CXone, jako lidera CCaaS w Europie i poza nią. Ta współpraca zapewni klientom Colt duże korzyści w postaci usługi na najwyższym poziomie i prawdziwie wielokanałowe rozwiązanie contact center, niezbędne do sprawnej obsługi klientów. Ponadto będziemy kontynuować zobowiązanie firmy Atos do dekarbonizacji rozwiązań cyfrowych, poprzez maksymalne wykorzystankie ekologicznych korzyści rozwiązania chmurowego, w tym stworzenie środowiska hostingowego, które do 2025 r. będzie korzystać w 100% z odnawialnych źródeł energii – powiedział Robert Vassoyan, szef UCC w Atos.