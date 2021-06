Colt: Ewolucja technologii będzie podstawą kolejnej fali migracji przedsiębiorstw do chmury

Colt Technology Services zbadał plany przedsiębiorstw dotyczące następnej fali wdrożeń najnowszej technologii. Zdaniem ekspertów Colt, apetyt na nowe technologie będzie napędzał projekty także po ustąpieniu COVID-19, widoczny jest bowiem głód nowych rozwiązań technologicznych - 54 procent respondentów podaje „ewolucję technologii” jako kluczowy czynnik umożliwiający realizację ich planów.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, po gwałtownym wzroście migracji do chmury, napędzanej przez COVID-19, przedsiębiorstwa są gotowe do przejścia na wyższy poziom, angażując się w nową erę możliwości chmury i przyjmując zupełnie nową generację rozwiązań opartych na chmurze i łączności. - Najnowszy raport szczegółowo opisuje, które przedsiębiorstwa poruszają się w chmurze, jak to robią i dlaczego. Nic dziwnego, że ewolucja technologiczna i nowe technologie są coraz częściej wykorzystywane w tych projektach. Łączność, która stanowi ich podstawę, ma kluczowe znaczenie. Aby migracje do chmury przebiegały bezproblemowo, przedsiębiorstwa muszą skupić się na elastycznej łączności o dużej przepustowości i niskich opóźnieniach. Aby to zrobić, potrzebują odpowiednich partnerów. Potrzebują całego ekosystemu partnerów współpracujących ze sobą, aby sprostać zarówno ich wymaganiom jak i klientom końcowym. W Colt ściśle współpracujemy z głównymi dostawcami usług w chmurze, aby dostarczać i umożliwiać migracje do chmury dla przedsiębiorstw – powiedziała Keri Gilder, dyrektor generalny Colt.

Przy dużych budżetach wspierających kolejną falę projektów w chmurze pojawił się trend na ponowne skupienie się na pokonywaniu barier i osiąganiu celów. Około 33 procent respondentów odkłada od 290 000 do 579 000 euro na sfinansowanie kolejnych projektów migracyjnych do chmury. Dużego znaczenia nabrało nawiązywanie odpowiednich partnerstw w celu opracowania planów migracji do chmury i przekształcenia ich w rzeczywistość. Szczególnie cenione są wypróbowane i przetestowane relacje z istniejącymi dostawcami usług w chmurze i dostawcami usług sieciowych. Ponieważ w erze multi-cloud starsze technologie coraz mniej nadają się do rozwiązywania złożonych wyzwań, przedsiębiorstwa poszukują nowszych rozwiązań zbudowanych z myślą o chmurze. Na szczycie listy narzędzi niezbędnych do osiągnięcia celów związanych z chmurą znalazła się technologia interfejsu programowania aplikacji (API), na którą wskazało 56 procent respondentów. Przetwarzanie brzegowe (47 procent), sztuczna inteligencja (43 procent), sieci na żądanie (40 procent), uCPE (34 procent) i SD WAN (32 procent), również uznano za kluczowe, a respondenci wyrazili do nich wysokie zaufanie.

Badanie wykazało również, że systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM) znalazły się na szczycie listy aplikacji przeznaczonych do następnej fazy migracji do chmury. Poprawa doświadczenia konsumenta i znalezienie lepszych sposobów na mapowanie ścieżki klienta ma coraz większe znaczenie dla przedsiębiorstw, co sugeruje ścisły związek między celami przedsiębiorstwa dotyczącymi chmury, a chęcią poprawy doświadczenia klienta poprzez skuteczną transformację. Około 57 procent badanych stwierdziło, że aplikacje CRM będą przedmiotem ich następnego projektu migracji do chmury, a 54 procent wskazało na systemy ERP. W badaniu, przeprowadzonym przez niezależną firmę badawczą Censuswide, wzięło udział 400 osób pełniących decyzyjne funkcje w działach IT z organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników, których zapytano o planowane projekty w chmurze. Uwzględniono opinie zarówno decydentów związanych z wdrożeniami w chmurze, jak i kadrę kierowniczą wyższego szczebla z całej Europy i Azji. Badanie objęło także liczne sektory przemysłu.

Pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika