Colt dostarczy Decathlonowi globalną platformę usług cyfrowych

— Zapewniliśmy elastyczną przepustowość, której Decathlon potrzebuje do skalowania w górę i w dół, zgodnie z wzorcami obciążenia i zużycia. Teraz może zapewnić łączność o niskim opóźnieniu w środowiskach wielochmurowych w AWS i Google Cloud, a także korzystać z naszej zdefiniowanej programowo infrastruktury sieciowej do szybkiego, bezproblemowego zamawiania i udostępniania nowej łączności — powiedział Leszek Szczęch z Colt.

– Mamy teraz bezpieczną, elastyczną i ujednoliconą platformę do obsługi naszych aplikacji w chmurze, co pozwala nam skupić się na automatyzacji skalowania sieci. Naszym celem jest zbudowanie predykcyjnej sieci w oparciu o potrzeby użytkowników. Nowe zestawy umiejętności związane z NetOps, Network Data Analyst będą niezbędne do spełnienia tej ambicji – powiedział Matthias Castelain, Head of Network w Decathlon.