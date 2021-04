Codziennie, pod drzwi Polaków dostarcza się ok. 160-180 tys. zestawów cateringu dietetycznego

- Dane nie kłamią i można śmiało powiedzieć, że Polacy pokochali dietę pudełkową i chętnie do niej zaglądają. Każdy w branży zastanawia się, jak będzie wyglądać „powrót do normalności” - z jednej strony na pewno chętniej będziemy wychodzić z przyjaciółmi na obiad, czy kolację do restauracji, jednak z drugiej strony dojdą nam np. czasochłonne dojazdy do biura i wieczorne przygotowywanie posiłków do pracy. Czy konsumenci będą chcieli zrezygnować z przyzwyczajeń do wygody i oszczędności czasu, która jest dla nich priorytetem przy decyzji o zakupie cateringu dietetycznego? Czas pokaże- tłumaczy.