Co zrobić, kiedy po raz kolejny nie możemy oddać pożyczki w terminie?

Skończ z nałogowym zaciąganiem pożyczek

Chwilówki często ratują nam życie, ale notoryczne wnioskowanie o kolejne pożyczki może doprowadzić do problemów. W takiej sytuacji szybko zabraknie nam środków na spłatę należności.

Rozsądne zaciąganie zobowiązań finansowych jest najlepszym, co możemy zrobić dla swojego budżetu. Mądre pożyczanie potrafi wesprzeć nasze finanse w krytycznych momentach życia. W sytuacji nagłej choroby, wypadku czy nawet niespodziewanego wyjazdu, dodatkowe środki mogą być bardzo pomocne. Firmy pożyczkowe udostępniają nowym klientom pierwsze chwilówki całkowicie za darmo, bez żadnych dodatkowych kosztów. Zwracamy firmie dokładnie taką sumę, jaką pożyczyliśmy. Jeśli rozsądnie zagospodarujemy tę kwotę, wnioskowanie o pożyczkę po raz kolejny nie będzie konieczne.

Ureguluj zaległe należności

Terminowe spłacanie pożyczek nie każdemu się udaje, dlatego pożyczkodawcy oferują wiele rozwiązań korzystnych dla obu stron. Nie trzeba wcale uciekać od firmy pożyczkowej, unikać telefonów i powiadomień listownych. Takie zachowania nie prowadzą do niczego dobrego. Najrozsądniej jest skontaktować się z instytucją pozabankową i wspólnie ustalić wyjście z tej sytuacji. Najczęściej praktykowane jest refinansowanie, czyli przekazanie zobowiązania innej firmie pożyczkowej, znajdującej się w grupie kapitałowej naszej firmy. Takie działanie pozwala klientowi zyskać czas na przygotowanie potrzebnej kwoty, bez przekraczania wyznaczonych terminów spłaty. Do marca 2016 roku często stosowane było rolowanie długu, pozwalające odroczyć datę płatności, było to jednak bardzo kosztowne dla pożyczkobiorcy. Nowa wersja ustawy antylichwiarskiej uporządkowała kwestie związane z płatnościami i od niedawna firmy pożyczkowe zrezygnowały z rolowania na rzecz refinansowania.

Pamiętaj, że brak spłaty pożyczki grozi konsekwencjami. O ile na początku dostajesz tylko niegroźne monity, później może dojść nawet do postępowania komorniczego. W takiej sytuacji łatwo jest dostać się do rejestru dłużników. Wpis w KRD, ERIF czy BIG Infomonitorpowoduje, że staranie się o kolejne pożyczki może być poważnie utrudnione. Firmy pożyczkowe są bowiem zobligowane do sprawdzania wiarygodności finansowej swoich klientów. Jeśli się okaże, że figurujemy w jednym z rejestrów, nasze szanse na uzyskanie gotówki automatycznie maleją bądź zostają przekreślone.

Ogranicz wydatki

W celu odpowiedzialnego rozplanowania budżetu najlepiej jest zrobić listę – po jednej stronie zapisać wpływy finansowe, po drugiej zaś - wszelkie koszty, które ponosimy w ciągu miesiąca. Dzięki temu usystematyzujemy swoje finanse i będziemy wiedzieć, w jaki sposób zarządzać funduszami.

Taka lista to także dobry początek oszczędzania. Zorientujemy się, jak wiele jesteśmy w stanie odłożyć, a co więcej – będziemy mogli również pomyśleć nad stworzeniem finansowej poduszki bezpieczeństwa. To tzw. fundusz awaryjny, który nie pozwoli nam wpaść w tarapaty związane z brakiem gotówki. Warto jest stworzyć poduszkę finansową odpowiadającą 6-miesięcznym wydatkom naszego gospodarstwa. Dzięki temu będziemy przygotowani na sytuację utraty pracy, choroby czy inne zdarzenie, które nie działa korzystnie na nasze fundusze.

Postaraj się zwiększyć dochody

Jak zwiększyć dochody gospodarstwa domowego? Bardzo często to prawdziwe wyzwanie, ale powinniśmy się go podjąć, jeśli zależy nam na podreperowaniu budżetu. Mając więcej pieniędzy, szybciej stworzymy fundusz awaryjny i przestaniemy martwić się na zapas.

W celu wzbogacenia naszego budżetu możemy podjąć się sezonowego zatrudnienia, czy poszukać zajęcia, które da się wykonywać w domu. Obecnie jest wiele prac, które nie wymagają codziennego chodzenia do biura.

Ucz się na błędach

Po co doprowadzać do sytuacji, kiedy na koncie brakuje gotówki, a termin spłaty zobowiązania zbliża się niepokojąco szybko? Zapisz w kalendarzu daty, kiedy musisz uregulować należności i zrób wszystko, aby oddać je w przewidzianym terminie.

Pamiętaj, że chwilówki mają za zadanie nam pomóc, ale trzeba brać je rozsądnie. Warto korzystać z rankingów pożyczek pozabankowych, na przykład znajdujących się na stronie loando.pl. To miejsce, gdzie można znaleźć najatrakcyjniejsze propozycje pożyczkowe, a także poczytać opinie poprzednich klientów czy sprawdzić szczegółowe informacje na temat konkretnych propozycji. Pożyczki pozabankowe stworzone są dla ludzi i warto z nich umiejętnie korzystać. Rozsądnie gospodarując budżetem nie wpadniemy w tarapaty finansowe i zawsze znajdziemy gotówkę, która pomoże nam spłacić zobowiązanie.