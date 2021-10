Co zobaczyć w Polsce jesienią? Proponujemy 5 niezwykłych miejsc na weekend

Jesień w Polsce ma dla turystów i poszukiwaczy przygód wyjątkowo wiele do zaoferowania. Zwiedzanie kraju po sezonie oznacza mniejszy tłok na szlakach i brak kolejek do popularnych atrakcji. Ceny też z reguły są znacząco niższe w niż w lipcu czy sierpniu, kiedy to Polacy tłumnie ruszają na wakacje i urlopy, a właściciele hoteli i restauracji starają się wycisnąć z nich ostatni grosz. Po sezonie szlaki są więc bardziej puste, za to portfele turystów pełniejsze.