Co zniechęca Polaków do szczepień? Zaskakujący wynik sondażu

Szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce trwają już ponad rok. W tym czasie zaszczepiło się jedynie 57 proc. naszych obywateli, co jest bardzo słabym wynikiem na tle krajów zachodnich.

W sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" ankietowani wskazują powody, dlaczego Polacy unikają szczepień.

Zdecydowana większość stwierdziła, że obawy budzi sam preparat i to, czy jest on bezpieczny - tak wybrało 64,5 proc. ankietowanych. Jak zauważa jednak RMF FM, szczepionki zostały dokładnie przebadane, a odczyny poszczepienne występują rzadko i są to głównie łagodne reakcje.

46,8 proc. Polaków twierdzi, że rodacy nie szczepią się, ponieważ uważają, że nie ma żadnej pandemii koronawirusa.

41,7 proc. pytanych przez United Surveys ocenia z kolei, że ludzie się nie szczepią, ponieważ nie boją się COVID-19.