Co z wyjazdami na majówkę? "Branża jest gotowa i z wielką radością przyjmie gości w swoich hotelach"

- Dlatego apelujemy o to, żeby informacja była jak najwcześniej czy będzie majówka, czy nie, ponieważ oprócz tego, że my musimy się przygotować, to Polacy też muszą wiedzieć, czy mogą wyjechać na upragnione wyjazdy do hoteli, czy nie. Część gości z dużym wyprzedzeniem założyła rezerwacje na weekend majowy w hotelach. Mamy sporo telefonów z zapytaniami czy będziemy przyjmowali gości w weekend majowy. Sądzę że jak pojawi się impuls ze strony rządu, że w majówkę możemy przyjmować gości, to mam nadzieje że telefony rozgrzeją się do czerwoności i w wielu regionach Polski będziemy mieli niezłe obłożenie- tłumaczy. - Branża jest gotowa i z wielką radością przyjmie gości w swoich hotelach- dodaje.