Co z powrotem uczniów do szkół? Niejasne doniesienia rządu

Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział, że jest przekonamy, iż jeszcze w kwietniu uczniowie wrócą do szkół. Jego entuzjazmu nie podziela natomiast rzecznik resortu zdrowia. – Nie możemy tego wykluczyć, że jeszcze w kwietniu to nastąpi, ale nie możemy dzisiaj odpowiedzialnie, jako kierujący resortem zdrowia, powiedzieć, że to się stanie – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

Szef resortu edukacji oświadczył w czwartek, że jest przekonany, iż ten rok szkolny „dokończymy w szkołach, wrócimy do nauki stacjonarnej w przedszkolach i szkołach”. – Jestem przekonany, że w kwietniu wrócimy do nauki stacjonarnej i w przedszkolach, i w szkołach – mówił Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia. Dodał, że jest jeszcze w tym miesiącu możliwe jest otwarcie szkół dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

Minister wskazał przy tym, że wszystko zależeć będzie od tego, kiedy ustąpi trzecia fala epidemii koronawirusa.

Czarnek podkreślił, że ważnym elementem który pozwoli na powrót nauki stacjonarnej jest zaszczepienie ponad 500 tysięcy nauczycieli. Studenci ze stacjonarnym egzaminem? Szef Ministerstwa Edukacji i Nauki pytany pytany by również o uczelnie wyższe, m.in. o egzaminy semestralne. -Jestem przekonany, że jeśli trzecia fala ustąpi, to nastąpi częściowe otwarcie uczelni – mówił Czarnek. - Będę zachęcał rektorów, by przywracać naukę stacjonarną na szerszą skalę i by sesja letnia odbywała się w trybie stacjonarnym – przekazał.

Andrusiewicz: Nie możemy powiedzieć, że uczniowie wrócą do szkół w kwietniu Optymizm ministra edukacji studzi jednak rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Pytany w czwartek przez dziennikarzy o powrót dzieci do szkół, stwierdził, że żadna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. - Nie możemy tego wykluczyć, że jeszcze w kwietniu to nastąpi, ale nie możemy dzisiaj odpowiedzialnie, jako kierujący resortem zdrowia, powiedzieć, że to się stanie – mówił.

Dodał, że rząd chciałby, aby najpierw do placówek wrócili podopieczni przedszkoli, żłobków, a „w następstwie tego uczniowie do szkół”.

Rzecznik przekazał również, że w kontekście decyzji dotyczącej powrotu dzieci do szkół resort zdrowia będzie obserwować wyniki zakażeń koronawirusem, ale przede wszystkim będzie zwracać uwagę na liczbę hospitalizowanych chorych, obłożenie łóżek szpitalnych oraz respiratorów.

Nauka zdalna co najmniej do 18 kwietnia Minerstwo Edukacji i Nauki, poinformowało w ubiegłym miesiącu, że z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 12 kwietnia naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. W środę rząd przedłużył zdalne nauczanie do 18 kwietnia. Do tego czasu uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, żłobków i przedszkoli zostaną w domach. Również uczniowie szkół ponadpodstawowych i wyższych będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

