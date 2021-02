Co z powrotem dzieci do szkół w marcu? Minister zdrowia odpowiada

Adam Niedzielski w sobotę rano w Radiu ZET był pytany o ewentualne wprowadzanie nowych obostrzeń w związku z rosnącą liczbą nowych zakażeń. - Zaczynamy myśleć regionalnie. O ile przy domrażaniu mieliśmy poczucie, ze te regionalne podejście jest dobre, jeżeli jest zdecydowanie mniej przypadków, to tutaj przy przywracaniu obostrzeń myślimy regionalnie- tłumaczył.

- Decyzja jeszcze nie jest podjęta. Na pewno będziemy ją podejmowali na początku przyszłego tygodnia- zapowiedział. - Ja nie będę dzisiaj przesądzał w którą stronę pójdziemy, bo to jest decyzja, która musi uwzględniać różne perspektywy. To nie są tylko perspektywy zdrowia, to są perspektywy funkcjonowania gospodarczego i społecznego- przyznał.

Jednocześnie zaznaczył, że szkoły są na końcu tej kolejki do zamykania. - Są inne aspekty, które są niestety kosztowe w sensie społecznym związane z zamykaniem szkół. To dotyczy rozwoju dzieci, to dotyczy normalnego funkcjonowania rodziców, więc z mojego punktu widzenia szkoły są na końcu tej kolejki- powiedział i dodał, że zamknięcie szkół, czy przywrócenie nauczania zdalnego jest bardzo dużym kosztem w sensie rozwojowym dla dzieci.