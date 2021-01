Co z podziałem Mazowsza? Suski: projekt jest gotowy, czekamy na złagodzenie pandemii

Marek Suski, poseł PiS, został zapytany na antenie Radia Plus, dlaczego jeszcze nie został złożony projekt dotyczący podziału Mazowsza na dwa województwa: mazowieckie i warszawskie. Polityk, odparł, że głównym powodem jest panująca pandemia koronawirusa.

- Żeby dokonać podziału Mazowsza, trzeba przeprowadzić wybory do dwóch nowych sejmików. A proszę sobie wyobrazić, jak przeprowadzić wybory przy takim natężeniu covidu? To jest w tej chwili niewykonalne. Stąd też czekamy na złagodzenie pandemii. Liczymy na to, że szczepionka pomoże - powiedział Suski.