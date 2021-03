Co z pieniędzmi z OFE? Lepiej wybrać IKE czy ZUS? "Którego rozwiązania by nie wybrali, stracą"

Jednak możliwe będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. Od 1 czerwca do 2 sierpnia tego roku będzie czas na złożenie deklaracji.

Niedzielski: Wracamy do trybu nauki zdalnej. Co z przedszkolami i żłobkami?

- Celem ustawy jest to, by oszczędności zgromadzone w OFE stały się własnością ich członków – przekonywał Waldemar Buda, wiceminister w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

Z kolei Izabela Leszczyna, posłanka KO stwierdziła, że takie rozwiązanie, to "stawianie przyszłych emerytów przed kirkegaardowskim wyborem. Którego rozwiązania by nie wybrali, stracą". - Jeśli wybiorą ZUS, stracą dziedziczenie. To jest ważne szczególnie dla kobiet, bo one żyją dłużej i tracą w ten sposób szansę na oszczędności po mężu - mówiła Leszczyna. - Z kolei jeśli wybierze IKE, zabierze mu się 15 proc.- dodała.