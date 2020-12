Co z niedzielą handlową 6 grudnia? Mucha: Prezydent szybko zdecyduje. „Solidarność” jest przeciwna

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - która zawiera m.in. zapis znoszący zakaz handlu w niedzielę 6 grudnia - trafiła w środę do Senatu. Ten nie zaproponował żadnych poprawek, w związku z tym teraz ustawa trafi do prezydenta.

Pomysłodawcy przepisów uważają, że pomogą one rozładować przedświąteczny ruch w sklepach i poprawić sytuację przezywającego trudny czas polskiego handlu.

- Rozstrzygnięcie pana prezydenta będzie dość szybko – zapowiedział w rozmowie z TVN24 zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Przypomniał, że ustawa została przyjęta przez parlament. - Mówimy tutaj o sytuacji jednorazowej, natomiast oczywiście pan prezydent będzie rzecz rozważał – mówił.

„Solidarność” nie chce pracującej niedzieli

„Solidarność Pracowników Banków, Handlu i Ubezpieczeń” zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, by do poniedziałku 7 grudnia nie podpisywał nowelizacji ustawy.