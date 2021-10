Co z miliardami dla Polski z Funduszu Odbudowy? Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stawia warunki

Podczas konferencji prasowej w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pytana była o polski Krajowy Plan Odbudowy – kiedy możemy spodziewać się jego akceptacji i wypłacenia polskiemu rządowi pieniędzy.

Szefowa KE odpowiedziała, że w tej kwestii "zawsze wyrażała się jasno".

- Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej (Sądu Najwyższego), zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów - wskazała.

Dodała, że te kwestie są osadzone w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE. - Myślę, że jest to wykonalne. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia, ale reforma to conditio sine qua non - przekazała.

Krajowy Plan Odbudowy

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy jest konieczne, żeby Polska otrzymała środki z Funduszu Odbudowy, który został stworzony by pomóc państwom po pandemii COVID-19. Polska w jego ramach ma dostać około 58 mld euro.