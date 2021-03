Co z kościołami na Wielkanoc? Dziemianowicz-Bąk: Kościoły w tym trudnym czasie, w obliczu trzeciej fali pandemii trzeba zamknąć

Nowy lockdown, nowe memy. Trzecia fala koronawirusa omija tylko kościoły

No to ma mamy całkowity lockdown, trudno już doliczyć się który, ale o dziwo ma się skończyć tak jak ten poprzedni, bardziej lajtowy - 9 kwietnia. Wciąż nie wiadomo jednak, czy to efekt prognoz wirusologów, czy też przez przypadek ma to coś wspólnego z zaplanowanymi dzień później obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej. Kościoły na Wielkanoc w każdym razie pozostają otwarte, choć ze zaostrzonymi limitami. Zobaczcie najlepsze memy o kolejnych obostrzeniach.