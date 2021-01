Co z dostawami szczepionek dla Polski? Niedzielski wyjaśnia

Firma Pfizer zmniejszyła czasowo dostawy szczepionek do krajów Unii Europejskiej.

W związku z tym do Polski, zamiast zapowiadanych 360 tys., do Polski trafiło w poniedziałek jednie 176 tys. dawek szczepionki.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał dziś na antenie TVN24, że obniżka w dostawie szczepionek dotyczy tylko tego tygodnia, a od połowy lutego dostawy będą zawierać te dawki, które teraz miały być dostarczone. Przez dwa tygodnie dostawy dojdą wówczas do 400 tys. dawek.

Dodał, że „pod tym względem wydaje się, że rzeczywiście jest to przejściowa sytuacja, o ile będzie realizowało się tak, jest jak jest planowane”.

Dodatkowe szczepionki

Minister przypomniał, że Polska dokonała zakupu dodatkowych szczepionek Pfizera w ramach mechanizmu europejskiego. - W ciągu roku 2021 zadeklarowaliśmy chęć nabycia dodatkowych blisko 24 milionów dawek szczepionki. Poza standardowym kontraktem z Pfizerem - wyjaśnił Niedzielski, dodając, że 10 mln dawek będzie dostarczone w pierwszym półroczu tego roku, a 15 mln - w drugim.