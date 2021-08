Co z bonem turystycznym w przyszłych latach? Wypowiedź wiceministra gospodarki

Andrzej Gut-Mostowy ocenia pierwszą połowę letniego sezonu turystycznego:

Chciałbym zacząć od tego, że oddziaływanie pandemii na przedsiębiorstwa turystyczne nie jest jednakowe. Dane z połowy lipca pokazują, że branża turystyczna działająca w okresie letnim może liczyć na odrobienie strat lub częściowy powrót zysków do poziomu sprzed okresu pandemicznego. Świadczy o tym wzmożony krajowy ruch turystyczny. Wielomiesięczny zastój lub częściowy przestój szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest oczywiście nie do odrobienia np. w przedsiębiorstwach nastawionych stricte na turystykę zimową. Warto jednak zwrócić uwagę, że przesunięcie około 15-20 proc. preferencji Polaków z turystyki zagranicznej na turystykę krajową w pewnej mierze rekompensuje spadek przyjazdów do Polski turystów zagranicznych. We wszystkich krajach europejskich dominuje turystyka dystansu i niepewności, a to oznacza, że wybieramy destynacje bliższe i decydujemy się na indywidualne środki transportu. To przesunięcie preferencji w przypadku Polski wspomaga znacząco nasz rynek krajowy.