Co z 500 plus od 1 stycznia 2022 roku? Obsługą programu zajmie się ZUS. To musisz wiedzieć, żeby nie stracić świadczenia!

W 2022 roku czekają nas duże zmiany w sztandarowym programie rządu. Jedną z najważniejszych zmian jest sposób składania wniosków. Od 1 stycznia 2022 roku możliwości składania wniosku będzie możliwa w formie elektronicznej.

W celu umożliwienie osobom wykluczonym cyfrowo składania wniosków o świadczenie w formie elektronicznej w ustawie wprowadzono przepisy, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- poinformowało w komunikacie biuro prasowe KPRP.