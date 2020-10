Co z 1 listopada? Premier Morawiecki: Decyzję o cmentarzach zostawiamy na przyszły tydzień

- Decyzję o cmentarzach zostawiamy na przyszły tydzień- zapowiedział Premier Morawiecki podczas konferencji.

Jednocześnie szef rządu po raz kolejny zaapelował o pozostanie w domu 1 listopada.- Zachęcam do odwiedzenia grobów w innym terminie, kilka dni przed świętem zmarłym lub kilka dni po, a nawet kilak tygodnie później- mówił. Jak tłumaczył, chodzi o to, żeby nie było wielkiej kumulacji osób w jednym miejscu, przy wejściach i wyjściach na cmentarze, przy punktach zakupu kwiatów i zniczy. - Tam może dochodzić do zakażeń- mówił.

- Apelujemy, żeby 1 listopada zostać iw domach, bo duże skupiska mogą doprowadzić do dużego przyrostu nowych zakażeń- apelował raz jeszcze Premier.

Od soboty nowe obostrzenia. Cała Polska w czerwonej strefie

- Niestety sytuacja jest nadal niedobra i dynamiczna. Nastąpił dziś kolejny przyrost zakażeń. W związku z tym nasze działania muszą być bardzo zdecydowane – mówił premier.