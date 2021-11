Co wydarzyło się w Złotych Tarasach? Jest oświadczenie dyrekcji

We wtorek w Złotych Tarasach w Warszawie miał miejsce tragiczny wypadek. Młoda kobieta spadała z dużej wysokości. Na miejsce natychmiast przyjechała policja, pogotowie oraz straż pożarna. Pomimo wysiłków ratowników medycznych, kobiety nie udało się uratować. Zmarła to 46-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego.

Było to drugie tego rodzaju zdarzenie w tej galerii handlowej w ostatnim czasie. Do poprzedniego doszło 28 października. Wówczas z 12 metrów spadł ok. 40-letni mężczyzna, który także zmarł na miejscu.