Co wybrać do prania: Kapsułki czy tradycyjny proszek do prania ubrań?

Proszki do prania

Choć ewidentnie zauważalna jest moda na kapsułki, to wiele osób wciąż sięga po tradycyjne i testowane latami proszki do prania. Produkowane są one już od lat przez te same marki, co sprawiło, że dziś każdy może mieć swoją ulubioną. To co chwalą jedni, innym nie do końca odpowiada i na odwrót.

Jedno jest pewne – dostępne dziś proszki do prania są skuteczne, dobrze dopierają nasze ubrania i nie niszczą ich. Formuły sypkich detergentów są cały czas udoskonalane, dzięki czemu właściwie każdy proszek radzi sobie z usuwaniem większości zabrudzeń. W proszku można namaczać, prać ręcznie, wykonywać pranie wstępne oraz właściwe. Przy odpowiednim dozowaniu pojedyncze pranie kosztuje poniżej 1 zł. W sklepach znajdziemy proszki do prania bielizny białej oraz kolorowej.

Jednak stosując tradycyjny proszek do prania trzeba pamiętać, że obok niego potrzebny jest jeszcze płyn zmiękczający, który nada naszym ubraniom miękkości i przyjemnego zapachu. Wadą proszku jest też dość kłopotliwe jego dozowanie. Właściwą ilość trzeba odmierzyć i wsypać do odpowiedniego pojemnika w pralce. Owy pojemnik po pewnym czasie użytkowania potrafi być porządnie zakamieniony, co może spowodować, że pralka będzie musiała trafić do serwisu. Dlatego osoby używające proszku do prania powinny pamiętać o konieczności systematycznego czyszczenia dozownika na proszek w swoich pralkach.